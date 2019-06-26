У Шостці пройшов фестиваль "Твоя Країна Fest"

Шостка стала другим після Конотопа містом на Сумщині, куди завітав всеукраїнський фестиваль «Твоя Країна Fest», який проходить за підтримки Міністерства інформаційної політики.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей фестиваль відбувається вже вдруге, це результат спільної роботи нашої креативної групи та Мінінформполітики. Його концепція – охопити цим проєктом міста, з яких починається Україна. Минулого року ми побували у семи прикордонних містах, стільки ж відвідаємо цьогоріч, і Шостка якраз знаходиться посередині нашого фестивального графіка, який співаки розпочали з Коростеня, а закінчать у Чорноморську. Фестиваль має феноменальний успіх, у кожному з міст збирається послухати українську пісню від 3 до 5 тисяч людей», - розповів під час пресконференції напередодні концерту директор фестивалю «Твоя країна Fest», лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко.

Фестиваль сучасної української музики "Твоя країна Fest" у Шостці / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Він нагадав, що основна ідея фестивалю – об’єднання українців завдяки культуризації.

«Процес українізації повинен бути лагідний, плавний. Тут, як кажуть, не треба рубати з плеча. Ця концепція знайшла свою підтримку в Мінінформполітики, з яким ми тісно співпрацюємо. І мова йде не лише про цей фестиваль. Зокрема, минулого року зробили суперкласний Різдвяний мюзикл на Святого Миколая. Марічка Бурмака була Різдвяним янголом, а я був Миколаєм. Ми представили цей живий мюзикл у 13 містах, які знаходяться безпосередньо на лінії війни, таких, зокрема, як Курахове, Мар’їнка та інших. Для дітей це було справжнє свято. Ми ж, зі свого боку, були щасливі, що це свято їм подарували», - зазначив лідер гурту «Мандри».

За словами завідувача сектора стратегічних комунікацій Міністерства інформаційної політики Олексія Тарабукіна, інформаційна підтримка регіонів, підтримка і популяризація української музики – один з ключових напрямків роботи відомства.

«Цей проєкт триває вже другий рік поспіль. Минулого року він показав шалений успіх, тому було прийнято рішення його продовжити. Ми бачимо, що є позитивні відгуки від людей, це те, що сприймається в регіонах, його потребує наш народ. І просувати українську пісню треба не лише у великих містах, а й у маленьких містечках, щоб українська мова лунала від Харкова до Одеси, від Чернігова до Мукачева.», - зауважив Тарабукін.

Він зазначив, що це не єдиний культурологічний проєкт міністерства. Серед заходів, спрямованих на інформаційну підтримку регіонів, він назвав вже згаданий Сергієм Фоменком мюзикл «Мандрівка Святого Миколая», проєкт поширення на місцях українського кіно, української книги, примірники якого, в тому числі, мали змогу отримати й відвідувачі концерту у Шостці.

Також в планах відомства є реалізація ідеї, спрямованої на популяризацію та вивчення іноземних мов.

«Україна – частина великого світу, ми маємо відчувати ці культурні зв’язки. І, підтримуючи сьогодні інформаційно регіони, ми тим самим доводимо, що Україна - єдина», - наголосив посадовець.

Сам концерт у Шостці, як і в інших містах, зібрав кілька тисяч глядачів. Впродовж 4 годин шосткинцям свою пісенну творчість дарували Марічка Бурмака, Іванка Червінська, гурти «Мандри» та «Друга ріка». Як завжди, на сцені був присутній український прапор, який учасникам фестивалю минулоріч під час першого концерту в Ізмаїлі подарувала одна з жінок-глядачок. Тепер він супроводжує «Твою Україну Fest» по всім містам, де виступають артисти, тим самим заряджаючи і їх, і аудиторію енергією українського патріотизму.

Наступними містами, куди завітає фестиваль, стануть Бердянськ, Скадовськ та Чорноморськ.