"Твоя країна Fest" знову завітала до Мукачева

Мукачево вдруге прийняло фестиваль Твоя Країна Fest, місто стало третім серед обраних прикордонних містечок, в яких цьогоріч проходить фестиваль.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив Сергій Фоменко, директор фестивалю Твоя країна Fest.

“Ми відіграли уже два із запланованих у цьому році семи червневих концертів в рамках фестивалю Твоя Країна Fest. Фестиваль цьогоріч проходить у звичному для нас форматі — це прикордонне містечко, чотири культові українські артисти на сцені впродовж чотирьох годин концерту, виставка українських книг”, - розповівй Фоменко перед концертом у Мукачеві.

Фестиваль сучасної української музики "Твоя країна Fest" у Мукачеві / Фото: Гудак Сергій, Укрінформ

За словами музиканта, ідея та мета фесту — також незмінні: об’єднувати українською піснею жителів країни, так, аби у кожного виникало відчуття, що це — твоя країна, і вона прекрасна, бо українська!

Як повідомлялося, цьогоріч фестиваль стартував у червні. Уже відбулися концерти в Коростені та в Чернігові. На черзі — Шостка та український південь: містечка Бердянськ, Скадовськ та Чорноморськ.

Фестиваль безкоштовний, проходить за підтримки Міністерства інформполітики.

Як повідомляється, завдяки фестивалю Твоя країна Fest невеликі містечка України мають нагоду почути якісну українську музику. Цього року до фестивалю долучилися такі відомі українські гурти, як Вася Club, Друга ріка, С.К.А.Й., співачка Оксана Муха. Продовжують виступати в рамках фесту гурт “Мандри” та Іванка Червінська.

За задумом організаторів, основна місія фестивалю — популяризація українського контенту через музику та книги. В майбутньому планується в рамках фесту влаштовувати кінопокази, виставки художників та танцювальну програму за участю українських ді-джеїв.