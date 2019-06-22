Фестиваль “Твоя Країна Fest” відвідає ще пʼять міст

Фестиваль “Твоя Країна Fest” відвідає ще пʼять міст

Укрінформ
Другий Всеукраїнський музичний фестиваль сучасної української музики “Твоя Країна Fest” найближчими днями відбудеться у різних регіонах України.

Про це інформує прес-служба Мінінформполітики.

Концерти за участю відомих виконавців Фома та гурт “Мандри”, гуртів “Скай”, “Друга ріка”, “Вася Club”, інструменталістів Gypsy Lyre, співачок Марії Бурмаки, Оксани Мухи, Іванки Червінської відбудуться 23 червня в Мукачеві, 25-го - у Шостці, 28-го - у Бердянську, 1 липня - у Скадовську, 4 липня - у Чорноморську.

Завдяки ініціативі Міністерства інформаційної політики, невеликі міста України, які не так часто мають можливість побачити наживо виступи популярних виконавців, цього літа насолоджуватимуться якісною українською музикою.

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За задумом організаторів, основна місія фестивалю полягає у популяризації якісного сучасного українського мистецтва, у формуванні відчуття єдності українського народу через сприйняття вітчизняної музики, поезії, спілкуванні з популярними виконавцями.

Усі концерти фестивалю “Твоя Країна Fest” - безкоштовні.

Як повідомляв Укрінформ, у червні концерти в рамках фестивалю “Твоя Країна Fest” відбулися в Коростені на Житомирщині та в Чернігові.

Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

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