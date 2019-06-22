Фестиваль “Твоя Країна Fest” відвідає ще пʼять міст

Другий Всеукраїнський музичний фестиваль сучасної української музики “Твоя Країна Fest” найближчими днями відбудеться у різних регіонах України.

Про це інформує прес-служба Мінінформполітики.

Концерти за участю відомих виконавців Фома та гурт “Мандри”, гуртів “Скай”, “Друга ріка”, “Вася Club”, інструменталістів Gypsy Lyre, співачок Марії Бурмаки, Оксани Мухи, Іванки Червінської відбудуться 23 червня в Мукачеві, 25-го - у Шостці, 28-го - у Бердянську, 1 липня - у Скадовську, 4 липня - у Чорноморську.

Завдяки ініціативі Міністерства інформаційної політики, невеликі міста України, які не так часто мають можливість побачити наживо виступи популярних виконавців, цього літа насолоджуватимуться якісною українською музикою.

За задумом організаторів, основна місія фестивалю полягає у популяризації якісного сучасного українського мистецтва, у формуванні відчуття єдності українського народу через сприйняття вітчизняної музики, поезії, спілкуванні з популярними виконавцями.

Усі концерти фестивалю “Твоя Країна Fest” - безкоштовні.

Як повідомляв Укрінформ, у червні концерти в рамках фестивалю “Твоя Країна Fest” відбулися в Коростені на Житомирщині та в Чернігові.

Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ