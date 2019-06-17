Драйв із соціальним підтекстом. Твоя Країна fest

У семи прикордонних містечках України в червні-липні пройде Фестиваль української музики «Твоя Країна fest»

Міністерство інформаційної політики разом із легендарними українськими гуртами та виконавцями вдруге поспіль запускає важливий для України проект – Фестиваль української музики «Твоя Країна fest».

З 15 червня по 4 липня концерти пройдуть у семи прикордонних містах: Коростень, Чернігів, Суми, Шостка, Бердянськ, Скадовськ та Чорноморськ.

«Твоя Країна fest» у Генічеську

Ініціатор створення фестивалю «Твоя країна FEST» лідер гурту «Мандри» Фома (Сергій Фоменко), коментуючи підготовку до другого мистецького вояжу, розповів, що минулого року на концертах фесту побувало від 5 до 10 тисяч людей – і атмосфера там завжди була фантастична.

«З’ясувалося, що в маленьких містечках є величезна потреба в українській музиці, там вакуум, повна відсутність україномовної культури. Люди не бачать її у себе в місті.

Тому наше надважливе завдання – об’єднання українців шляхом комунікації, безпосереднього контакту, живого культурного спілкування артистів, держави і громадян», – розповів Фома.

"Твоя країна fest" у Новоселиці

Українська співачка Марія Бурмака, яка вже вдруге братиме участь у фесті, розповіла, що минулого року вони об’їхали сім прикордонних міст, і прийом у кожному з них перевершив всі сподівання.

«Кожне невеличке місто має свою специфіку, але в кожному нас чекали. Тоді склад артистів був менший, аніж цього разу, ми їхали ніби на розвідку: «Як це вийде? Як нас сприйматимуть?». І взагалі, наскільки вийде все організувати? – розповіла вона і з усмішкою додала, що якщо б її попросили оцінити той фестиваль за десятибальною шкалою, то, на її думку, він пройшов на 15 балів.

"Твоя країна fest" у Мукачеві

«Люди вже майже рік пишуть про нього в соціальних мережах, викладають фотографії, фрагменти пісень, дякують і говорять, наскільки їм це потрібно. Ми не можемо переоцінити значення, наприклад, Маріуполя чи Мукачевого, або Конотопа чи Новоселиці. Кожне з цих міст – ніби невеликий форпост», – додала вона.

"Твоя Країна fest" у Конотопі

Фома розповів, що цього року до фестивалю, крім Іванки Червінської, Марії Бурмаки, гурту «Джипсі Лір» та «Мандри», долучилися кілька гуртів – «СКАЙ», «Друга ріка», «Вася Club» та співачка Оксана Муха.ї

Виступ Іванки Червінської у Сарнах

«Я думаю, ця програма буде ще більш цікава, хоча попередня була фантастична. Цей рік був непростий, було багато викликів, але ми маємо пам’ятати, що Україна і українська культура завжди були, є і будуть. Нам своє робити, і нам продовжувати цю важливу місію», – зазначив він. "Твоя Країна fest" у Конотопі Для другого туру фестивалю «Твоя Країна fest» організатори також дуже філігранно підібрали міста. Артисти зізнаються, що в деяких із них вони взагалі ще ніколи не були.

«Наприклад, на День Конституції – це Бердянськ, – розповіла Бурмака. – Я ніколи не була зі своїми концертами в цьому місті. І наскільки знаю від своїх знайомих, українські артисти туди, як правило, не заїжджали. Це курортне місто, куди раніше переважно влітку їздили здебільшого російські виконавці. Але нас там чекають».

«Справді, коли артист обирає міста для свого туру, він оминає районні центри, невеличкі міста, у яких мешканців менше ніж 50 тисяч», – підтвердив думку своєї колеги лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. І додав: «Тому дуже важливо, що ми зараз до них їдемо».

На думку музиканта, окрім того, що вони сіють там українську музику, і співають українські пісні, вони ще й наживо звертаються до людей, які рідко бачать українські рок-гурти.

«Друга ріка» ніколи не співали російською мовою, за винятком однієї пісні, і зараз завжди виконуємо пісні українською, це наша принципова позиція. Не тому, що це популярно чи так потрібно, а тому що ми українці, і це природно.

Чим більше буде таких концертів, чим більше буде справжньої, не штучної української пісні, тим краще. Зараз ввели квоти і всі хочуть потрапити на радіостанції, але, коли тексти взяті з пальця, коли вони нічого не несуть, просто набір українських фраз, то це у людей викликає зворотне ставлення і трохи не «заходить», як кажуть», – сказав Харчишин.

Вокаліст гурту «СКАЙ» Олег Собчук, який тільки нещодавно доєднався до творчої групи фестивалю, сказав, що він особисто щасливий від того, що нарешті почали відбуватися подібні заходи.

«Їх треба було починати робити вже давно, тому що половині України не вистачає україномовної культури, україномовної пісні, взагалі української мови, по суті. І ми неодноразово з цим зіштовхувалися. Тому все, що ми туди привеземо, зіграємо, заспіваємо, скажемо зі сцени, – однозначно, буде щире, цікаве, драйвове і з гарним соціальним підтекстом», – переконаний співак.

На важливому соціальному підтексті заходу наголосив і Артем Біденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики України, за підтримки якого вже вдруге відбудеться Фестиваль української музики «Твоя Країна fest».

«Ключовий вибір – це прикордонні міста, де проходить не так багато різних заходів на підтримку української мови, де є засилля телеканалів, літератури та преси іншою мовою. Звичайно, нам дуже хочеться, щоб української мови там було більше.

Тому другий рік поспіль ми збираємося разом із музикантами, кінематографістами, видавцями, авторами – і плануємо такий великий вояж.

Наша робота в цьому напрямку розтягується насправді не на місяць чи на два, а фактично на весь рік. Крім «Твоя Країна fest», будуть ще й інші заходи: покази українського кіно, української соціальної реклами, книжкові виставки», – розповів він.

Біденко наголосив, що це маленькі міста, де немає кінотеатрів, де не дуже якісні концертні майданчики, куди, як правило, не доїжджають музиканти.

«От ми, як державний орган, як представники уряду хочемо, щоб вони туди доїжджали, виступали і показували людям, якою прекрасною є українська музика», – сказав держсекретар Мінінформполітики.

У концепції фестивалю передбачено лекції про міста, де він проходить та їхнє значення на історичній мапі України, покази документальних та художніх фільмів, які виробило міністерство, популяризація нового українського бренду «Ukraine now», який був розроблений агенцією «Banda» і підтриманий Міністерством інформполітики, та проведення комплексних заходів – з максимальним залученням медіа каналів.

«Нас дуже хвилює, щоб ми якомога скоріше як держава і як народ долучилися до європейської родини вільних демократичних багатих країн, кожна з яких має розвинену локальну культуру, у тому числі й мовну.

Я вірю, що такими мистецькими заходами ми прискорюємо наше наближення до мети, бо фестиваль справді має потужну енергію», – сказав ініціатор проведення фестивалю, лідер гурту «Мандри» Фома.

Довідково:

Концерти в рамках Фестивалю української музики «Твоя Країна fest» відбудуться: 15 червня концерт у Коростені (Житомирська область), 19 червня – в Чернігові, 22 червня – в Сумах, 25 червня – в Шостці (Сумська область), 28 червня – в Бердянську (Запорізька область), 1 липня – в Скадовську (Херсонська область), 4 липня – у Чорноморську (Одеська область).

Любов Базів. Київ

Фото Юлії Овсяннікової, Станіслава Іванова, Володимира Тарасова, Віталія Олійника, Павла Багмута