Квитки на вересневі поїзди можна буде купити вже в липні
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"З 8 липня пасажири можуть купувати квитки на поїзди за 60 діб до дати їх відправлення. Ця послуга доступна для низки популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкові вагони. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що продаж проїзних документів з 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, вже доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ) та поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".
Послуга доступна на поїзди:
№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
№ 7/8 Київ — Івано-Франківськ;
№ 7/8 Харків — Одеса;
№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;
№ 12/11 Львів — Одеса;
№ 15/16 Харків — Рахів;
№ 17/18 Харків — Ужгород;
№ 29/30 Київ — Ужгород;
№ 26/36-25/35 Одеса — Львів, Рахів, Пшемисль;
№ 38/37 Київ — Запоріжжя;
№ 51/52 Львів — Вроцлав;
№ 63/64 Харків — Київ;
№ 67/68 Київ — Варшава;
№ 79/80 Дніпро — Київ;
№ 81/82 Київ — Ужгород;
№ 89/90 Львів — Пшемисль;
№ 92/91 Львів — Київ;
№ 106/105 Одеса — Київ;
№ 117/118 Київ — Чернівці;
№ 738/737 Київ — Запоріжжя;
№ 749/750 Івано-Франківськ — Київ.
Продаж квитків за 60 днів поширюється й на міжнародні безпересадкові вагони:
№ 25/382 РІЦ Київ — Кошице, що курсує у складах поїздів 81/8861-8862/108/30;
№ 21/431, 22/432 Київ — Відень, які курсують у складах поїздів 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;
№ 24/350 Київ — Вроцлав, який курсує у складах поїздів 749/51-52/750;
№ 24/470 Київ — Бухарест, що курсує у складах поїздів 117/959/381-380/960/118.
Водночас попередній продаж проїзних документів на всі інші поїзди внутрішнього сполучення поки що відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті – за 30 діб до відправлення поїзда.
Однак попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда:
№ 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка (через день);
№ 10/9 Маріуполь — Київ (через день);
№ 20/19 Київ — Лисичанськ (по датах);
№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ (щоденно);
№ 70/69 Маріуполь — Львів (щоденно);
№ 84/83 Маріуполь — Київ (щоденно);
№ 92/91 Одеса — Костянтинівка (щоденно);
№ 96/95 Маріуполь — Харків/Бахмут (щоденно);
№ 104/103 Жмеринка, Київ — Маріуполь (по датах);
№ 116/136-135/115 Київ — Бердянськ, Покровськ (щоденно);
№ 124/123 Київ — Костянтинівка (щоденно);
№ 126/125 Київ — Костянтинівка (щоденно);
№ 138/137 Хмельницький — Лисичанськ (щоденно);
№ 140/139 Дніпро — Лисичанськ (щоденно);
№ 142/141 Львів — Бахмут (щоденно);
№ 142/141 Одеса — Маріуполь (через день);
№ 205/206 Покровськ — Харків (за вказівкою);
№ 215/216 Покровськ — Новоолексіївка (за вказівкою).