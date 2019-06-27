Квитки на вересневі поїзди можна буде купити вже в липні

Укрзалізниця збільшила до 60 діб попередній продаж квитків на низку популярних поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З 8 липня пасажири можуть купувати квитки на поїзди за 60 діб до дати їх відправлення. Ця послуга доступна для низки популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкові вагони. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки на дати відправлення, починаючи з 5 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продаж проїзних документів з 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, вже доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ) та поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Послуга доступна на поїзди:

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 7/8 Київ — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Харків — Одеса;

№ 12/11 Київ — Новоолексіївка;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 26/36-25/35 Одеса — Львів, Рахів, Пшемисль;

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 51/52 Львів — Вроцлав;

№ 63/64 Харків — Київ;

№ 67/68 Київ — Варшава;

№ 79/80 Дніпро — Київ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 89/90 Львів — Пшемисль;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 106/105 Одеса — Київ;

№ 117/118 Київ — Чернівці;

№ 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 749/750 Івано-Франківськ — Київ.

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Продаж квитків за 60 днів поширюється й на міжнародні безпересадкові вагони:

№ 25/382 РІЦ Київ — Кошице, що курсує у складах поїздів 81/8861-8862/108/30;

№ 21/431, 22/432 Київ — Відень, які курсують у складах поїздів 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;

№ 24/350 Київ — Вроцлав, який курсує у складах поїздів 749/51-52/750;

№ 24/470 Київ — Бухарест, що курсує у складах поїздів 117/959/381-380/960/118.

Водночас попередній продаж проїзних документів на всі інші поїзди внутрішнього сполучення поки що відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті – за 30 діб до відправлення поїзда.

Однак попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда:

№ 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка (через день);

№ 10/9 Маріуполь — Київ (через день);

№ 20/19 Київ — Лисичанськ (по датах);

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ (щоденно);

№ 70/69 Маріуполь — Львів (щоденно);

№ 84/83 Маріуполь — Київ (щоденно);

№ 92/91 Одеса — Костянтинівка (щоденно);

№ 96/95 Маріуполь — Харків/Бахмут (щоденно);

№ 104/103 Жмеринка, Київ — Маріуполь (по датах);

№ 116/136-135/115 Київ — Бердянськ, Покровськ (щоденно);

№ 124/123 Київ — Костянтинівка (щоденно);

№ 126/125 Київ — Костянтинівка (щоденно);

№ 138/137 Хмельницький — Лисичанськ (щоденно);

№ 140/139 Дніпро — Лисичанськ (щоденно);

№ 142/141 Львів — Бахмут (щоденно);

№ 142/141 Одеса — Маріуполь (через день);

№ 205/206 Покровськ — Харків (за вказівкою);

№ 215/216 Покровськ — Новоолексіївка (за вказівкою).