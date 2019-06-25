Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції

Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції

Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" призначила до Дня Конституції України чотири додаткові поїзди.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрзалізниця призначила 4 додаткові поїзди на святкові та вихідні дні, коли відзначатиметься День Конституції України. Вони вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю».

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум об 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

Поїзд № 237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд № 755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Поїзд № 779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

Для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку. Зокрема, до послуг пасажирів поїзди: № 212/211 Новоолексіївка — Харків, № 215/216 Покровськ — Новоолексіївка, № 263/63/264 Харків — Київ — Одеса, № 114/118 Чернівці — Генічеськ, № 168/167 Львів — Одеса, № 170/169 Львів — Одеса, № 243/244 Івано-Франківськ — Бердянськ, № 292/294 Ковель — Київ — Одеса та інші.

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День Конституції України відзначається в п'ятницю, 28 червня, тому поспіль також буде три вихідних дні: 28, 29 і 30 червня. 28 червня – День Конституції України є єдиним державним святом, який закріплений у самій Конституції України.

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