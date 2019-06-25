Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди до Дня Конституції

АТ "Укрзалізниця" призначила до Дня Конституції України чотири додаткові поїзди.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрзалізниця призначила 4 додаткові поїзди на святкові та вихідні дні, коли відзначатиметься День Конституції України. Вони вирушать у Львів, Дніпро, Суми та Вінницю».

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум об 11:15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19:46.

Поїзд № 237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56, прибуття о 20:06.

Поїзд № 755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00:15, прибуття до Львова о 05:47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23:00, прибуде до столиці о 05:50.

Поїзд № 779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05:35, прибуття о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43, прибуде до Києва о 21:34.

Для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку. Зокрема, до послуг пасажирів поїзди: № 212/211 Новоолексіївка — Харків, № 215/216 Покровськ — Новоолексіївка, № 263/63/264 Харків — Київ — Одеса, № 114/118 Чернівці — Генічеськ, № 168/167 Львів — Одеса, № 170/169 Львів — Одеса, № 243/244 Івано-Франківськ — Бердянськ, № 292/294 Ковель — Київ — Одеса та інші.

Читайте також: Укрзалізниця починає передачу в оренду нерухомого майна через ProZorro

День Конституції України відзначається в п'ятницю, 28 червня, тому поспіль також буде три вихідних дні: 28, 29 і 30 червня. 28 червня – День Конституції України є єдиним державним святом, який закріплений у самій Конституції України.