Укрзалізниця починає передачу в оренду нерухомого майна через ProZorro

У червні АТ "Укрзалізниця" починає активну кампанію з реалізації об’єктів нерухомого майна через ProZorro.Продажі та пропонує потенційним орендарям першу велику партію – понад 30 об’єктів.

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляється на сайті ProZorro.Продажі.

«Після завершення усіх необхідних підготовчих процедур для передачі в оренду нерухомого майна та успішної реалізації пілотного проекту в електронній системі ProZorro.Продажі в червні цього року розпочинаємо активну кампанію з реалізації об’єктів нерухомого майна через ProZorro.Продажі. Сьогодні пропонуємо потенційним орендарям першу велику партію – понад 30 об’єктів, найближчим часом виставимо на торги ще 40 об’єктів», — сказав Кравцов.

Він уточнив, що Укрзалізниця планує передати в оренду комерційні та виробничі приміщення, і це дозволить максимально ефективно використовувати майно товариства, сприятиме реалізації старих виробничих підрозділів та їх оновленню. Взяти в оренду пропонуватимуть, зокрема, частини нежитлових приміщень адміністративних будівель, складів, приміщень вокзалів, локомотивних та вагонних депо та інших об’єктів.

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Орендні лоти пропонуватимуть по всій Україні, об’єкти розташовані як у великих містах, так і на маленьких станціях.

Усі лоти відображатимуться на офіційному сайті ProZorro.Продажі з можливістю пошуку об’єктів в конкретному місті. Також із лотами можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.