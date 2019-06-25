Експрес до "Борисполя" перевіз понад 400 тисяч пасажирів

Швидкісний експрес, що з'єднує залізничний вокзал Києва та Міжнародний аеропорт "Бориспіль", із початку курсування перевіз уже понад 400 тисяч пасажирів.

Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.

"З початку курсування у листопаді 2018 року Kyiv Boryspil Express уже перевезено понад 400 тисяч пасажирів. Наразі експресом впродовж місяця користується близько 100 тисяч пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Кравцов зауважив, що з кожним місяцем швидкісний експрес, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль", перевозить все більше пасажирів.

"Kyiv Boryspil Express – це, без сумніву, приклад успішного проекту, який з кожним місяцем стає все популярнішим і який потрібен столиці. Якщо впродовж першого місяця експрес перевіз трохи більше 50 тисяч пасажирів, то з кожним місяцем ця цифра зростала і вже впродовж травня він перевіз близько 100 тисяч. У планах – подальший розвиток цього проекту", – зазначив Кравцов.

Так, з 10 травня 2019 року на зазначеному маршруті Укрзалізниця розпочала здійснювати регулярні перевезення пасажирів тандем-поїздами.

"Наразі в години пік вже курсує шість здвоєних поїздів: №830 Київ (11:02) – Бориспіль (11:41), №829 Бориспіль (11:44) – Київ (12:26), №834 Київ (13:00) – Бориспіль (13:38), №833 Бориспіль (13:58) – Київ (14:38); №842 Київ (17:00) – Бориспіль (17:38) та №841 Бориспіль (17:41) – Київ (18:20)", - зазначається в повідомленні.

Також наразі триває будівництво платформи для Kyiv Boryspil Express станції Видубичі. Зазначена зупинка буде інтегрована з автовокзалом і матиме вихід до метро. Роботи планується закінчити до кінця 2019 року.

Як повідомлялося, Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Експреси роблять проміжну зупинку на вокзалі Дарниця. Курсування поїздів у регулярному режимі почалося 30 листопада 2018 року.