Експрес до "Борисполя" перевіз понад 400 тисяч пасажирів
Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.
"З початку курсування у листопаді 2018 року Kyiv Boryspil Express уже перевезено понад 400 тисяч пасажирів. Наразі експресом впродовж місяця користується близько 100 тисяч пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Кравцов зауважив, що з кожним місяцем швидкісний експрес, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль", перевозить все більше пасажирів.
"Kyiv Boryspil Express – це, без сумніву, приклад успішного проекту, який з кожним місяцем стає все популярнішим і який потрібен столиці. Якщо впродовж першого місяця експрес перевіз трохи більше 50 тисяч пасажирів, то з кожним місяцем ця цифра зростала і вже впродовж травня він перевіз близько 100 тисяч. У планах – подальший розвиток цього проекту", – зазначив Кравцов.
Так, з 10 травня 2019 року на зазначеному маршруті Укрзалізниця розпочала здійснювати регулярні перевезення пасажирів тандем-поїздами.
"Наразі в години пік вже курсує шість здвоєних поїздів: №830 Київ (11:02) – Бориспіль (11:41), №829 Бориспіль (11:44) – Київ (12:26), №834 Київ (13:00) – Бориспіль (13:38), №833 Бориспіль (13:58) – Київ (14:38); №842 Київ (17:00) – Бориспіль (17:38) та №841 Бориспіль (17:41) – Київ (18:20)", - зазначається в повідомленні.
Також наразі триває будівництво платформи для Kyiv Boryspil Express станції Видубичі. Зазначена зупинка буде інтегрована з автовокзалом і матиме вихід до метро. Роботи планується закінчити до кінця 2019 року.
Як повідомлялося, Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Експреси роблять проміжну зупинку на вокзалі Дарниця. Курсування поїздів у регулярному режимі почалося 30 листопада 2018 року.