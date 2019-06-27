"Картоплі по-уланівськи" хочуть надати статус об’єкта нематеріальної культурної спадщини

Укрінформ
На Вінниччині винахід кухарки з с. Уланів Хмільницького району хочуть надати статус об’єкта нематеріальної культурної спадщини, присвятити їй фестиваль і встановити пам’ятник.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила інспектор з розвитку туризму та збереження культурної спадщини Хмільницької РДА Лілія Крамар.

"Ми у квітні цього року подали винахід нашої землячки – рецепт кухарки Глафіри Дорош «Картоплю по-уланівськи», як один з цікавих елементів, який ми віднайшли у районі, на здобуття статусу об’єкта нематеріальної спадщини обласного рівня. На даний час ці документи перебувають на розгляді", - повідомила Крамар.

За її словами, задля цього громада села та фахівці РДА спільно створили ініціативну групу. У перспективі "Картоплю по-уланівськи" хочуть зробити центральним елементом гастрономічного фестивалю, який планують проводити в Уланові. Окрім того, у селі хочуть встановити страві, яка його прославила, пам’ятник.

Авторка оригінального рецепту "Картоплі по-уланівськи", який за радянських часів здобув всесоюзну славу, мешкала у с. Уланів Хмільницького району. Вона готувала їжу для колгоспників, які працювали у полі, згодом - кафе. За місцевими переказами, картоплю по-уланівськи Глафіра випадково винайшла в середині минулого століття. Місцевий голова колгоспу був в опалі у районного керівництва. Аби його знищити, з московської газети запросили кореспондента, аби той написав розгромну статтю. Йому показали господарство, і нічого поганого в селі він не побачив. А позаяк мусив щось писати, то вирішив поділитися захватом від страви, якою його пригощала на обід подільська кухарка.

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За легендою, візит столичного гостя до сільського закладу був позаплановим, отож, довелося Глафірі готувати їжу з того, що залишалося під руками. Відтоді "Картоплю по-уланівськи" готують, використовуючи дрібні бульби. Їх чистять, миють, просушують і обсмажують до рум’яної кірки у великій кількості олії. Солять вже у готовому вигляді, подаючи з підливою з часнику та олії, часом трішки розведеного водою.

Опісля промоції у центральній пресі, Глафіру викликали до Москви, аби вона презентувала свою авторську страву, і пропонували залишитися працювати в їдальні Верховної Ради СРСР. Утім, жінка відмовилася. А "Картопля по-уланівськи" зажила власним життям і увійшла до меню кафе та ресторанів усієї країни. Якийсь час на прохання Глафіри Дорош усі працівники сільради під копірку переписували рецепт страви і розсилали його у відповідь на численні запити з різних куточків СРСР.

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