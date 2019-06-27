Овочевий кошик у травні подорожчав на 21% - експерт

Овочевий кошик із початку 2019 року подорожчав на 86%, а у травні – на 21%.

Про це написав голова української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у Facebook.

“Овочевий кошик з початку року подорожчав на 86%, а за останній місяць – на 21%. Овочевий кошик, до складу якого входять по кілограму буряку, капусти, картоплі, моркви та цибулі, піднявся з 87,3 грн у квітні цього року, до 105,4 грн у травні”, - написав Дорошенко.

Він зазначив, що овочі стали рекордсменами подорожчання у поточному році.

Так, за словами експерта, у квітні морква продавалася по 13,1 грн, а в травні – уже по 22,5 грн. Індекс зростання 72%. За буряк, кілограм якого ще в квітні коштував 14,7 грн, у травні необхідно було віддати вже 21,6 грн - стрибок ціни на 47%. Картопля: квітень – 10,7 грн, а травень – 14,1 грн, за місяць ціна підвищилась на 32%. Цибуля: у квітні ціна становила 24 грн, а в травні – 28,5грн, за місяць додала в ціні 19%. Капуста за останній місяць подешевшала на 25%, і якщо в квітні за неї віддавали 24,8 грн, то за місяць вартість знизилася до 18,7 грн.

За інформацією Дорошенка, цього річ капуста піднялась у ціні в 2,1 рази, із 8,9 грн у грудні минулого року - до 18,7 грн, у травні 2019 р. Зростання вартості буряка відбулося в два рази, із 10,9 грн, наприкінці минулого року, до 21,6 грн, останнього весняного місяця. Морква додала в ціні 88%, за кілограм овочу перед Новим роком платили 12 грн, а в травні – уже 22,5 грн. Картопля, що продавалася по 8 грн, у грудні 2018 року, у травні 2019 р. вже коштувала 14,1 грн, тобто ціна підвищилась на 76%. Цибуля подорожчала на 70 % з початку року. У грудні 2018 року ціна становила 16,8 грн, а у травні 2019 – 28,5 грн.

“З початку року овочевий набір підріс в ціні на 86%, із 56,6 грн у грудні 2018 року, до 105,4 грн у травні 2019 року”, - акцентував експерт.

Також Дорошенко зазначив, що яблука за останній місяць подорожчали на 17%, з 9,5 грн до 11,1 грн. Із початку 2019 року кілограм яблук зріс в ціні на 21%, з 9,2 грн, наприкінці минулого року, до 11,1 грн, у травні 2019 року.