В Україні можуть з’явитися унікальні проєкти з вирощування лохини

Найближчим часом в Україні з’являться комерційні проєкти низькозатратного вирощування лохини для перероблення.

Про такі очікування розповів керуючий партнер ТОВ «ФруТек» Олег Босий під час міжнародної конференції «Ягоди України: заморозка та свіжий ринок», повідомляє AgroTimes.

Для цього використовуватимуть стійкі сорти лохини, які можна вирощувати в органічний спосіб, комбайнове збирання ягід.

«Україна, певно, буде першою країною в Європі, де з’являться такі проєкти, бо в нас є можливості, є інфраструктура, є достатньо полів із якісною водою, де можна запускати подібні проєкти на 100-200-300 га», – зауважив Олег Босий.

Жодна з європейських країн, за його словами, не має таких умов.