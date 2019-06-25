В Україні можуть з’явитися унікальні проєкти з вирощування лохини

В Україні можуть з’явитися унікальні проєкти з вирощування лохини

Укрінформ
Найближчим часом в Україні з’являться комерційні проєкти низькозатратного вирощування лохини для перероблення. 

Про такі очікування розповів керуючий партнер ТОВ «ФруТек» Олег Босий під час міжнародної конференції «Ягоди України: заморозка та свіжий ринок», повідомляє AgroTimes.

Для цього використовуватимуть стійкі сорти лохини, які можна вирощувати в органічний спосіб, комбайнове збирання ягід. 

«Україна, певно, буде першою країною в Європі, де з’являться такі проєкти, бо в нас є можливості, є інфраструктура, є достатньо полів із якісною водою, де можна запускати подібні проєкти на 100-200-300 га», – зауважив Олег Босий. 

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Жодна з європейських країн, за його словами, не має таких умов.

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