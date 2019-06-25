Аграрії 8 областей почали збирання ранніх зернових - Мінагро

Вже у восьми областях України розпочали збирання ранніх зернових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

“Станом на 25 червня аграрії у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях розпочали збирання ранніх зернових культур. Так, вже зібрано 1,6 млн тонн (5%) зерна нового врожаю з площі 522 тис. га”, - йдеться у повідомленні Мінагро.

Зазначається, що озимої пшениці намолочено 496 тис. тонн з площі 156 тис. га (2% до прогнозу); ячменю – 1,0 млн тонн з площі 324 тис. га (13% до прогнозу); гороху – 88 тис. тонн з площі 42 тис. га. Також зібрано 93 тис. тонн озимого ріпаку з площі 52 тис. га (4% до прогнозу) при врожайності 18,0 ц/га (у 2018 році – 17,4 ц/га).

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Як повідомляв Укрінформ, посівна кампанія у 2019 році розпочалася на місяць раніше, ніж торік. Посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2019 року становить близько 27,7 млн га.