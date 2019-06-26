Грузія абсолютно безпечна для туристів попри продовження протестних акцій - посол Думбадзе

Грузія залишається абсолютно безпечною для туристів країною попри продовження протестних акцій, які є абсолютно природними для демократичних країн.

Про це заявив посол Грузії в Україні Гела Думбадзе в середу, 26 червня, на пресконференції на тему: "Відпочинь у Грузії - підтримай Сакартвело", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Грузії безпека туристів забезпечується на дуже високому рівні. Грузія визнана однією з найбезпечніших країн Європи за багатьма рейтингами. Особливі умови створені для всіх туристів, зокрема з Російської Федерації, незважаючи на ті процеси, які відбуваються... У нас чудово працює поліція, дуже ввічливі патрулі. Протягом 24 годин на вулицях встановлено багато додаткових відеокамер, працюють мобільні загони патрульної поліції, все захищено на високому рівні. Але головний фундамент безпеки - це дружнє ставлення грузинського народу", - сказав Думбадзе.

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Він зазначив, що протестні акції, які тривають в Грузії, є абсолютно природними для демократичних країн і висловив надію, що все відбуватиметься в конституційних межах, а спірні питання будуть вирішені шляхом відкритого діалогу.

Думбадзе підкреслив, що політичні процеси в Грузії впродовж трьох останніх десятиліть підняли на дуже високий рівень самосвідомість грузинського народу, який залишається відкритим до всіх народів попри ставлення до урядів "тієї чи іншої країни".

"Для нас гість - від Бога, таке ставлення закладене на генетичному рівні", - запевнив дипломат.