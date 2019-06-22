Грузинські кафе підняли ціни для туристів із Росії

Батумське кафе «Гарденс» оголосило про підвищення цін на 20% для туристів з Росії.

Про це повідомляє Грузія online.

"Друзі, ми, напевно, єдине кафе в Батумі, яке не має меню російською мовою. Це був наш свідомий акт. Після останніх подій хочемо приєднатися до наших колег у Тбілісі і підвищити вартість обслуговування для російських туристів на 20%", - йдеться в заяві кафе "Гарденс".

Рішення про підвищення вартості послуг на 20% у відповідь на окупацію Росією 20% грузинських територій - Абхазії і Цхінвальського регіону, прийняло кафе "Езо" ("Двір").

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін видав указ, що забороняє російським авіакомпаніям виконувати рейси з Росії в Грузію з 8 липня 2019 року.

Продаж квитків уже закрили закрили авіакомпанії "Смарт", "Перемога", Red Drive і This 7. У Ростуризмі стверджують, що всі російські туроператори підтвердили готовність припинити продаж турів у Грузію. Також вони, нібито, згодні повернути туристам гроші в повному обсязі на вимогу.

Georgian Airwaves поки продовжує виконувати рейси в Росію в звичайному режимі.