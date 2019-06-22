Грузинські авіалінії літають до РФ, а російські - скасовують рейси у Грузію
Про це пише Радіо свобода із посиланням на російські ЗМІ.
«Нова заборона діє на російські авіакомпанії і польоти з Росії в Грузію, тому ми продовжуємо літати за розписаним графіком. Квитки можна придбати без обмежень. Якщо будуть які-небудь новини, ми повідомимо про це в заяві, але поки змін немає», – йдеться в заяві Georgian Airwaves.
Водночас Російські авіакомпанії почали скасовувати авіарейси до Грузії. Продаж квитків закрили авіакомпанії "Смарт", "Победа", Red Drive і This 7, повідомляє Rustavi2.
Як повідомлялося, 21 червня президент Росії заборонив російським авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії з 8 липня цього року, а туроператорам рекомендував не продавати росіянам тури у цю країну.
У столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.
Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.
20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.
Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.