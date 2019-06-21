Путін заборонив російським авіакомпаніям літати до Грузії
Про це йдеться в указі президента РФ.
Крім того, Путін доручив уряду вжити заходів щодо повернення росіян, які тимчасово перебувають в Грузії й рекомендував туроператорам і турагентам під час дії заборони не продавати тури туди.
Раніше Ростуризм рекомендував призупинити продаж турів в Грузію. У повідомленні відомства, адресованого туроператорам і турагентствам, кажуть, що це необхідно до нормалізації ситуації в країні.
МЗС РФ настійно закликав співвітчизників відмовитися від поїздок до Грузії через те, що там тривають протести.
Нагадаємо: приводом для протестів став візит до Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, яка приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), що проходило у стінах парламенту.
Влада відмовилися виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер мітингувальники спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами та поліцією почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі й сльозогінний газ. Ближче до ночі для розгону людей поліція застосувала водомети та світлошумові гранати.
За останньою інформацією МОЗ Грузії, під час протесту постраждали 240 осіб.