Путін заборонив російським авіакомпаніям літати до Грузії

Володимир Путін з 8-го липня тимчасово заборонив пасажирське авіасполучення із Грузією.

Про це йдеться в указі президента РФ.

Крім того, Путін доручив уряду вжити заходів щодо повернення росіян, які тимчасово перебувають в Грузії й рекомендував туроператорам і турагентам під час дії заборони не продавати тури туди.

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Раніше Ростуризм рекомендував призупинити продаж турів в Грузію. У повідомленні відомства, адресованого туроператорам і турагентствам, кажуть, що це необхідно до нормалізації ситуації в країні.

МЗС РФ настійно закликав співвітчизників відмовитися від поїздок до Грузії через те, що там тривають протести.

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Нагадаємо: приводом для протестів став візит до Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, яка приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), що проходило у стінах парламенту.

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Влада відмовилися виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер мітингувальники спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами та поліцією почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі й сльозогінний газ. Ближче до ночі для розгону людей поліція застосувала водомети та світлошумові гранати.

За останньою інформацією МОЗ Грузії, під час протесту постраждали 240 осіб.