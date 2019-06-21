У Тбілісі затримали 305 осіб за участь у протестах

Співробітниками міністерства внутрішніх справ Грузії затримано 305 осіб за участь у вчорашній акції в Тбілісі.

Про це йдеться в заяві грузинського відомства, передає Грузія Online .

"За різні правопорушення затримано 305 учасників акцій (в Тбілісі - ред.)", - йдеться в заяві.

МВС заявляє, що поліція використовувала спеціальні засоби - сльозогінний газ, нелетальну зброю, водомети. Також стверджується, що їх використання носило пропорційний загрозам характер.

Згідно з інформацією міністерства, розпочато слідство у ст. 225 ККГ - організація групового насильства, керівництво або участь в ньому.

Раніше повідомлялося, що затриманих в ході вчорашньої акції в Тбілісі переводять з ізолятора тимчасового тримання Головного управління поліції в Тбіліський міський суд.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі і міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

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Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

За інформацією МОЗ Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.

Фото: AA