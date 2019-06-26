Посол Грузії обіцяє туристам з України цінову лояльність

Посол Грузії обіцяє туристам з України цінову лояльність

Укрінформ
Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Гела Думбадзе закликає українських туристів відпочивати в Грузії та обіцяє їм лояльну цінову політику грузинського бізнесу на тлі загострення відносин із Росією.

Про це дипломат заявив у середу, 26 червня, на пресконференції на тему: "Відпочинь у Грузії - підтримай Сакартвело", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Торік у Грузії відпочило 170 тис. українських туристів, це шосте місце. Я хотів би бачити у нас більше туристів з України, бо до українців у Грузії особливе ставлення... Звичайно, падіння курсу ларі (на тлі загострення відносин з Росією) є дуже чутливим питанням, цього ніхто не приховує, але ринок у нас вільний, економіка сучасна, тож коливання курсу можливі. Але є адекватне ставлення місцевого бізнесу до політичних подій. Я впевнений, що ціни на проживання і харчування для українських туристів у Грузії, виходячи з високого патріотичного настрою, не будуть відчутно зростати. Я вас запевняю, що коли йдеться про туристів із дружніх країн, наші люди будуть гнучко підходити до цінової політики", - сказав Думбадзе.

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Він зауважив, що готових формул вирішення наявних проблем не існує, тому в Грузії наразі розробляють політику підтримки туристичної галузі у зв'язку із забороною для російських авіакомпаній літати до країни.

Думбадзе також поінформував, що лідери країн Балтії, Польщі та інших держав заявили про підтримку туристичного сезону в Грузії. Він повідомив, що днями зустрічався із заступником міністра закордонних справ України Василем Боднаром і звернувся до нього по підтримку Грузії в цій ситуації.

"Я хочу закликати туроператорів та авіаперевізників України і Грузії створити більш прийнятні умови для українських туристів. Я дуже сподіваюсь, що багато українців, які думали про відпочинок за кордоном, цього літнього сезону виберуть нашу країну. У Грузії українських туристів зустрічають широкою посмішкою і особливим ставленням. Я звертаюсь до грузинських туроператорів, власників готелів, абсолютно до всіх із закликом зробити особливі тарифи для українців. Приїздіть у Грузію, скажіть, що посол Грузії обіцяв особливі тарифи, і ви побачите, що вони обов'язково це зроблять", - переконаний дипломат.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін 22 червня підписав указ, який забороняє авіакомпаніям літати до Грузії з 8 липня, а також передбачає можливість перевезення російських громадян із Грузії до Росії.

Указ схвалено "з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, захисту громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій".

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