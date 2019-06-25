Вісім міст отримали відзнаки профільного комітету ВР за розвиток туріндустрії

У Комітеті Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму нагородили відзнаками низку міст України в межах кампанії "Туристичні ініціативи українських міст".

Ці населені пункти за підсумками анкетування перемогли в номінації "За розвиток туристичної індустрії", повідомили Укрінформу в прес-службі комітету.

За словами голови парламентського комітету народного депутата Артура Палатного, нагороди отримали Київ, Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя, Луцьк, Трускавець і Кам’янець-Подільський.

Рейтингування проводилося за критеріями наявності програми розвитку туризму, наявності інформаційно-туристичних центрів, участі міст у туристичних виставках, наявності бренд-буку міста, проведення унікальних туристичних подій та фестивалів, а також аналізувалася ефективність витрат та результативність проведення заходів.

Під час засідання комітету Палатний наголосив, що Україна може і має розвивати внутрішній та в’їзний туризм.

Одним із серйозних досягнень комітету цієї каденції Верховної Ради він назвав відновлення бюджетного фінансування туризму в Україні.

"Приємно констатувати, що зусиллями членів нашого комітету було досягнуто дві позитивні зміни у сфері туризму: по-перше, у Мінекономрозвитку створено повноцінний департамент із туризму і працює профільний заступник міністра, хоча раніше цією галуззю несистемно займалося кілька людей на рівні відділу. По-друге, відновлено бюджетне фінансування за програмою "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів", на яку минулого року було виділено понад 30 млн грн, цього року ще 17 млн грн. Ці гроші спрямовані на те, щоб українські туристичні компанії могли відвідати різні світові туристичні виставки, щоб представити Україну з найкращого боку», - наголосив Палатний.

За його словами, туристичний потенціал в України фантастичний, тому цей напрям став одним із пріоритетів роботи комітету в Раді VIIІ скликання.

"Ми робимо все для того, щоб нашу країну знали, цінували і поважали в світі та не боялися їхати до нас", - додав Палатний.