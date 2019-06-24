Azur Air Ukraine восени відкриє рейс на Кубу

Авіакомпанія Azur Air Ukraine планує з жовтня літати на кубинський курорт Варадеро.

Про це повідомляє Avianews.

"Гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов анонсував запуск рейсів авіакомпанії до курортного міста Варадеро на острові Куба спільно з туроператором ANEX Tour", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними системи бронювання туроператора, польоти виконуватимуться з Києва з 25 жовтня 2019 року до 10 квітня 2020 року один раз на 10 днів.

Повідомляється, що Azur Air Ukraine вже подала до Державіаслужби заявку на отримання прав на виконання регулярних рейсів Київ - Варадеро з 1 липня 2019 року із частотою двічі на тиждень. Запит авіакомпанії комісія регулятора розгляне на своєму засіданні 27 червня.

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Також авіакомпанія попросила надати їй можливість здійснювати регулярні рейси з Одеси до Даламана, Бодрума, зі Львова до Бодрума, з Харкова до Бодрума, Анталії, з Києва до Ла-Романи й Бангкока.

У парку Azur Air Ukraine є кілька Boeing 767-300ER, дальність яких дає змогу здійснювати польоти з Києва на Кубу без виконання проміжної посадки на дозаправку.

Наразі пряме авіасполучення між Україною й Кубою відсутнє. З міст України на острів Свободи можна долетіти з однією пересадкою в великих хабових аеропортах Європи.