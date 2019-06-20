На Житомирщині відбудеться лавандовий фестиваль

У селищі міського типу Пулини на Житомирщині в неділю, 23 червня, вдруге пройде лавандовий фестиваль.

Локації фестивалю будуть розташовані поруч із лавандовою галявиною на території Пулинського громадського та бізнес центру, про що в розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила організатор заходу Надія Сірик.

"Пулинський лавандовий фестиваль стає щорічним. Він має на меті популяризувати громадську і волонтерську роботу, якою ми займаємося, та мотивувати дітей і молодь долучатися до цього. Лаванду, яка росте на нашій території, ми обрали як символ аромату сімейного затишку та відпочинку", - зауважила Сірик.

За її словами, кількість кущів лаванди планують постійно збільшувати. Так, цього року біля центру стало на кілька десятків рослин більше, частину з яких розвели із галявини, а інші придбали.

"Окрім різних активностей, ми ще й запропонуємо чимало цікавого для поціновувачів лаванди. На фестивалі можна буде дізнатися про різні сорти лаванди, адже вона має багато кольорів, а також про особливості використання рослини в декорі, медицині, парфумерії, кулінарії", - додала Сірик.

Для гостей фестивалю готують сувенірний ярмарок, вироби з лаванди, фотовиставку, тематичні лавандові майстер-класи, концерт, а також частування у кафе "Прованс".