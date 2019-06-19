Етніка, містичне дійство й вогняна дорога: Вінниччина кличе на «Живий вогонь»

У селі Якушинці, що поблизу Вінниці, в суботу відбудеться ХІ Міжнародний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь». У програмі – етніка, козацькі бойові мистецтва, ходіння вогняною дорогою та містичне купальське дійство.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив ініціатор проведення фестивалю голова ГО «Вінницький козацький полк ім. І. Богуна» Володимир Воловодюк.

«Одинадцятий «Живий вогонь» будемо проводити в новому місці і в новому форматі. Наш фестиваль прив’язаний до літнього сонцестояння, саме під час якого тисячі років тому наші предки проводили купальські дійства. Цьогоріч у нас багато цікавих гостей і колективів беруть участь, а також представників національних меншин та етнічних груп, які долучаться до подільського купальського дійства. Вони також відзначають свято вогню і свято найдовшого дня, але ці дійства мають різні назви. Тож кульмінацією свята стануть обрядові дійства, зокрема, прадавній подільський купальський обряд. Задля максимальної відповідності дійства ми залучили етнографів Вінниччини», - повідомив Воловодюк.

За його словами, ХІ Міжнародний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь» розпочнеться 22 червня. Цьогоріч у заході також візьмуть участь представники різних етнічних груп, які й донині проживають в Україні: гуцули, лемки, бойки, ополяни, запорожці тощо. Також плануються виступи вірменів, грузинів, азербайджанців, поляків, німців, білорусів, чехів та євреїв.

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Організатори «Живого вогню» також запросили представників козацьких організацій з різних куточків України, які продемонструють унікальні техніки козацьких бойових мистецтв, влаштують козацькі розваги та майстер-класи. Обіцяють навіть продемонструвати ходіння склом та вогняною дорогою.

Вперше на фестивалі проведуть зустріч для представників 30 ОТГ, які обговорять перспективи розвитку своїх громад у культурному та туристичному аспектах, зможуть поділитися ідеями та обмінятися досвідом під час воркшопу «Культурна спадщина як джерело розвитку громади».

Фольк-програма з виступами автентичних колективів у денний час зміниться на потужну рок-сцену ввечері. Хедлайнером концерту стане гурт Kozak System. Завершиться концерт фаєр-шоу, запаленим від купальського вогню.

Окрім цього, впродовж усього часу проведення фестивалю на території буде розташовано цікаві фотозони, купальські та етнічні локації, виставки, а також ярмарок з автентичними виробами майстрів. Для учасників дійства проводитимуть майстер-класи з народної творчості тощо.