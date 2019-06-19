Етніка, містичне дійство й вогняна дорога: Вінниччина кличе на «Живий вогонь»
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив ініціатор проведення фестивалю голова ГО «Вінницький козацький полк ім. І. Богуна» Володимир Воловодюк.
«Одинадцятий «Живий вогонь» будемо проводити в новому місці і в новому форматі. Наш фестиваль прив’язаний до літнього сонцестояння, саме під час якого тисячі років тому наші предки проводили купальські дійства. Цьогоріч у нас багато цікавих гостей і колективів беруть участь, а також представників національних меншин та етнічних груп, які долучаться до подільського купальського дійства. Вони також відзначають свято вогню і свято найдовшого дня, але ці дійства мають різні назви. Тож кульмінацією свята стануть обрядові дійства, зокрема, прадавній подільський купальський обряд. Задля максимальної відповідності дійства ми залучили етнографів Вінниччини», - повідомив Воловодюк.
За його словами, ХІ Міжнародний фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь» розпочнеться 22 червня. Цьогоріч у заході також візьмуть участь представники різних етнічних груп, які й донині проживають в Україні: гуцули, лемки, бойки, ополяни, запорожці тощо. Також плануються виступи вірменів, грузинів, азербайджанців, поляків, німців, білорусів, чехів та євреїв.
Організатори «Живого вогню» також запросили представників козацьких організацій з різних куточків України, які продемонструють унікальні техніки козацьких бойових мистецтв, влаштують козацькі розваги та майстер-класи. Обіцяють навіть продемонструвати ходіння склом та вогняною дорогою.
Вперше на фестивалі проведуть зустріч для представників 30 ОТГ, які обговорять перспективи розвитку своїх громад у культурному та туристичному аспектах, зможуть поділитися ідеями та обмінятися досвідом під час воркшопу «Культурна спадщина як джерело розвитку громади».
Фольк-програма з виступами автентичних колективів у денний час зміниться на потужну рок-сцену ввечері. Хедлайнером концерту стане гурт Kozak System. Завершиться концерт фаєр-шоу, запаленим від купальського вогню.
Окрім цього, впродовж усього часу проведення фестивалю на території буде розташовано цікаві фотозони, купальські та етнічні локації, виставки, а також ярмарок з автентичними виробами майстрів. Для учасників дійства проводитимуть майстер-класи з народної творчості тощо.