Шопенівський марафон влаштують у замку Радомисль
Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.
"Кращі виконавці класичної музики вже традиційно з'їдуться 22-23 червня 2019 року на VІ Міжнародний фестиваль "Музика Шопена просто неба", що пройде в історико-культурному комплексі "Замок-музей Радомисль", - повідомляють організатори.
Зазначається, що фестиваль відбуватиметься в форматі марафону – музичні твори виконуватимуть як піаністи старшої вікової групи, так і талановиті діти. Сюрпризом програми стануть імпровізації на твори Шопена, які представить відомий композитор-віртуоз Євген Хмара.
Свою участь у фестивалі вже підтвердили 30 виконавців із різних куточків України.
Музична програма виконуватиметься на роялі, встановленому на сцені, спорудженій на острові Любові.
Організатори заходу обіцяють учасникам безкоштовну екскурсію до найбільшого у світі Музею українських домашніх ікон та старожитностей "Душа України".
Фестиваль проводиться в межах культурного проекту "Віа Регіа".