Шопенівський марафон влаштують у замку Радомисль

Вихідними, 22 та 23 червня, в історико-культурному комплексі "Замок Радомисль" вшосте пройде міжнародний фестиваль "Музика Шопена просто неба".

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

"Кращі виконавці класичної музики вже традиційно з'їдуться 22-23 червня 2019 року на VІ Міжнародний фестиваль "Музика Шопена просто неба", що пройде в історико-культурному комплексі "Замок-музей Радомисль", - повідомляють організатори.

Зазначається, що фестиваль відбуватиметься в форматі марафону – музичні твори виконуватимуть як піаністи старшої вікової групи, так і талановиті діти. Сюрпризом програми стануть імпровізації на твори Шопена, які представить відомий композитор-віртуоз Євген Хмара.

Свою участь у фестивалі вже підтвердили 30 виконавців із різних куточків України.

Музична програма виконуватиметься на роялі, встановленому на сцені, спорудженій на острові Любові.

Організатори заходу обіцяють учасникам безкоштовну екскурсію до найбільшого у світі Музею українських домашніх ікон та старожитностей "Душа України".

Фестиваль проводиться в межах культурного проекту "Віа Регіа".