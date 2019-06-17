У Львові запрошують на камерний фестиваль “Ніч театру”

Камерний фестиваль “Ніч театру” розпочнеться сьогодні о 19-й годині у Львові. Він стане місцем зустрічі альтернативних театральних колективів, що працюють у різних техніках.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

“Львівський театр “Воскресіння” запрошує на фестиваль “Ніч театру”, який стане місцем зустрічі альтернативних театральних колективів, що працюють у різних техніках”, - йдеться у повідомленні.

Фестиваль “Ніч театру” був заснований у 2011 і проходив на різних майданчиках Львова — перші роки у просторі Музею Ідей, а останнім часом — під час фестивалю Параджанова на Левандівці.

“Цього року нас об'єднала тема руху, пластики, мінімум слів, максимум дії. Крім того, „Ніч театру“ відкриватиме для себе особливе мистецтво: вперше у фестивалі візьмуть участь інклюзивні колективи з України та Польщі”, — зазначають організатори фестивалю.

В рамках “Ночі театру” відбудуться майстер-класи від режисера Ренати Ельмерих та танцівниці Марії Бакало.

Вхід на фестиваль безкоштовний за умови попередньої реєстрації.