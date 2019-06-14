У Тячеві влаштують масштабний етнофестиваль

У Тячеві, що на Закарпатті, наступної неділі, 23 червня, вперше відбудеться масштабний етнофестиваль народної музики та творчості "Тячів Фест 2019".

Про це повідомляє видання "Тячів".

Як розповіла спеціаліст управління освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Тячівської міськради Едіта Петер, програма свята буде яскравою та насиченою. Так, на площі Поштовій та вздовж вулиці Незалежності відбудеться ярмарок виробів народних умільців (різьбярство, гончарство, вироби з вовни, лози тощо), майстер-класи місцевих майстрів у техніці витинанки, з ткацтва, виготовлення ляльки-мотанки, писанок-шкрябанок, зернівок, кераміки, плетіння джгутів з бісеру.

Мета дійства – популяризація народного мистецтва, збереження культурно-мистецьких цінностей та ознайомлення з національними надбаннями міст-побратимів Тячева.

О 13:50 учасники свята вирушать урочистою ходою з центру міста до площі Поштової, де о 14:00 відбудеться відкриття фестивалю.

О 14:45 заплановане відкриття виставки творчих робіт митців Тячева та фотокопій документів XV-XVIII ст. з "Архіву п’яти коронних міст Мараморошу" (галерея ім. Ш. Голлоші).

А з 15:00 триватиме концертна програма. Увечері ж розпочнеться гала-концерт за участю народних троїстих музик родини Гудаків, Шіманів та гурту Угорського державного народного ансамблю "Солонна і банда".

У фестивалі візьмуть участь народні колективи з міст-побратимів Тячева – танцювальні колективи "Тийб лаб" з м. Пештсентлеврінц – Пештсентімре, 18 р-н Будапешту, м. Ясберень, "Гімеш" з м. Балмазуйварош (Угорщина), "Черховчан" з м. Бардієво (Словаччина), дитячий фольклорний фестиваль "Яцкове" з м. Яблунков (Чехія), народні хори "Блиставчанка" та "Полісся" з м. Буча Київської області (Україна).

Також на сцені фестивалю виступлять місцеві гурти та колективи – дитячі "Дударик", "Нересен", "Апшиця", танцювальні колективи під керівництвом Жанни Поор, Світлани Орос, гурт "Каприз", "Бренд душі", ансамбль соціального центру "Парасолька", "Тисяночка", "Arany Osz" (м. Тячів), "Нефелейч" із Солотвина, "Сіварвань" із Вишкова та багато інших.

Гостей фестивалю пригощатимуть традиційними стравами закарпатської, української та угорської кухні. Також буде можливість придбати сувеніри, вишиванки від народних майстрів з Вишкова, Коломиї, угорський народний одяг, домашні вина, мед власного виробництва та інше. Для дітей працюватимуть атракціони.

Вхід на фестиваль вільний.