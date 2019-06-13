На гончарному фестивалі у Мені випалять двометрову "вогняну скульптуру"

На фестивалі-конкурсі гончарного мистецтва "Куманець", який 15-16 червня проходитиме у місті Мена Чернігівської області, випалять майже 2-метрову "вогняну скульптуру" і влаштують вогняне шоу.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів один з організаторів фесту, місцевий майстер-гончар Олег Луцук.

"Вогняну скульптуру" заввишки 1,7 м я ліпив зі своїми учнями, на неї пішло до 200 кг глини. Це - пустотілий глиняний виріб, випал якого проходитиме прямо на центральній площі Мени. Його ми поставимо на попередньо збудовану цегляну піч, обмотаємо спеціальним вогнетривким матеріалом і будемо розігрівати до понад 1000 градусів. Коли скульптура сама стане гаряча, як піч, на неї будемо сипати тирсу, яка спалахуватиме і утворить ефектне видовище", - каже майстер.

Він запевнив, що місце випалювання буде обгороджене, поряд чергуватимуть пожежники і поліція.

Розігрівати скульптуру розпочнуть у неділю близько 16 години, а шоу влаштують, коли стемніє.

Напередодні ж біля виробу влаштують конкурс для відвідувачів. Річ у тім, що це - скульптура-ребус, на якій виліплено-зашифровано понад 40 зображень тварин. Тому, хто знайде найбільшу їх кількість, вручать куманець роботи Луцука.

Фестиваль "Куманець" проходитиме вдруге у межах проведення Троїцького ярмарку. Але якщо торік гончарі лише виставлялися, проводили показові виступи й майстер-класи, то нині ще й змагатимуться. У конкурсі "Швидкий гончар" - на швидкість ліплення глиняних виробів. "Високий гончар" змусить їх постаратися зліпити з 2 кг глини найвищий циліндр, який на рівній поверхні не впаде. Тут у часі майстрів не обмежуватимуть.

Ліпитимуть вони також тваринок для так званого мистецького зоопарку. Поки що роботи зберігатимуться в Менській галереї у місцевому Будинку культури, а згодом їм пошукають інше постійне місце.

Організатор додав, що фестиваль "Куманець" проводиться з метою сприяння розвитку і популяризації гончарства і цілком може стати традиційним. Цьогоріч на нього приїдуть понад 20 гончарів з Вінниці, Києва, Луцька, Львова, Нікополя, Полтави, Харкова, Чернігова та інших міст України.