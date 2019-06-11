В Одесі радять не купатися в морі через аномальне явище

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує жителям Одещини та гостям області, що прибули у приморські райони, утриматись від купання в морській воді.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Через аномальне явище, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме - інтенсивний розвиток водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді", - зазначили в облуправлінні Держпродспоживслужби.

Фахівці також закликають населення "не споживати виловлену біля узбережжя морську рибу, мідії, креветки та інші морепродукти".

Як повідомлялося, морські біологи вважають, що в прибережній зоні Чорного моря спостерігається надмірний розвиток ціанобактерій, зокрема нодулярії Nodularia spumigena. Ця водорість містить у собі токсин нодулярин, який може викликати алергію у людей.

Тому 10 червня фахівці Мінприроди теж застерегли населення не купатися в морі у найближчі дні і не їсти свіжу рибу і морепродукти.

"Причиною бурхливого цвітіння водорості в цьому році називають спекотну погоду, яка встановилася наприкінці травня - початку червня, а також рясні дощі, що пройшли в цей же час в регіоні. Через це скид у море води з річок значно посилився, що призвело до падіння солоності і потрапляння в море великої кількості органіки. У поєднанні з практично безвітряною погодою це створило ідеальні умови для розмноження нодулярії", - повідомили у Мінприроди.

Фото: odesa.consumer.gov.ua.