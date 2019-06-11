Безвіз з ЄС: за два роки Укрзалізниця перевезла майже 1,6 мільйона пасажирів

За два роки дії безвізу Укрзалізниця перевезла майже 1,6 млн пасажирів до країн ЄС та зворотно.

Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, повідомляє прес-служба перевізника.

«Прямий пасажиропотік у сполученні Україна – ЄС за два роки дії безвізу склав 980 тис. пасажирів, зворотно – 615 тис. Укрзалізниця гнучко реагує на попит і пропонує для закордонних поїздок 21 пасажирський поїзд та безпересадкові вагони. Залізничним транспортом з України можна вирушити до Латвії, Литви, Угорщини, Австрії, Румунії, Польщі, Словаччини, Болгарії», – зазначив Кравцов.

Крім того, за словами керівника Укрзалізниці, наразі спостерігається більш ніж десятикратне зростання кількості пасажирів, які подорожують до країн ЄС та зворотно залізничним транспортом. «Так, за 2016 рік, до безвізу, було перевезено 62 тис. пасажирів, за 2018 рік – 821 тис. пасажирів. З початку цього року вже перевезено до країн ЄС та зворотно 374 тис. пасажирів», - сказав він.

В Укрзалізниці нагадали, що у графіку руху поїздів на 2018/2019 рік передбачено курсування 21 пасажирського поїзда в сполученні Україна – країни ЄС:

- № 31/32 Київ – Рига один раз на чотири дні;

- № 33/34 Будапешт – Мукачево щоденно;

- № 36/35 Одеса – Перемишль щоденно;

- № 52/51 Львів – Вроцлав з безпересадковим вагоном Київ – Вроцлав щоденно;

- № 67/68 Київ – Варшава щоденно;

- № 90/89 Львів – Перемишль (у окремі дні);

- № 381/380 Бухарест – Вадул Сірет щоденно;

- № 1385/1384 Сучава – Вадул Сірет щоденно;

- № 451/1003-1004/452 Мінськ – Варна (влітку в окремі дні);

- № 705/706 Київ – Перемишль щоденно;

- № 715/716 Київ – Перемишль щоденно;

- № 960/961, № 962/963 Кошице – Мукачево щоденно;

- № 8860/8863 Чоп – Чієрна над Тисою щоденно;

- № 8862/8861 Чоп – Кошице щоденно;

- №№ 32510/32519, 32516/32513, 32520/32529, 32526/32523 та 32530/32539 Захонь – Чоп щоденно;

- № 32512/32521 Захонь – Мукачево щоденно.

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Безпересадкові вагони:

Київ – Кошице у складі поїздів № 81/8861-8862/108/30 щоденно,

Київ – Відень у складі поїздів № 749/145/32519/140‑147/32510/146/750 щоденно,

Київ – Вроцлав у складі поїздів № 749/51-52/750 щоденнПо его словамо,

Київ – Бухарест у складі поїздів № 117/959/381‑380/960/118 один раз на тиждень,

Київ – Варна у складі поїздів № 49/451/1003-1004/452/50 влітку у дні курсування поїзда № 451/1003-1004/452 Мінськ – Варна.