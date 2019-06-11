Майже три мільйони українців за два роки скористалися безвізом з ЄС

З початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн ЄС.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“9,2 млн громадян України перетнули кордон за біометричними паспортами, із них майже 3 мільйони українців прямували без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, найбільше - понад 1 млн осіб - перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону за безвізовим режимом становив понад 350 тисяч та більше 245 тисяч осіб відповідно. Близько 226 тисяч осіб перетнули кордон зі Словаччиною.

Крім того, майже 1 мільйон українців скористалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним, адже у такий спосіб перетнуло державний рубіж лише близько 500 осіб, додали у ДПСУ.

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"Загалом за другий рік безвізу ( з 11.06 2018 по 11.06.2019рр.) зафіксовано 2,35 млн поїздок українців-безвізовиків. А це в 4,2 рази більше ніж за перший рік (з 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тис. осіб. Це свідчить про те, що все більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), особливо з погляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року", - наголошують у прикордонному відомстві.

У ДПСУ уточнили, що нині 157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дозволяють автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.

Як повідомлялося, два роки тому, 11 червня 2017 року, офіційно набув чинності безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.