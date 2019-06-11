Кількість іноземних авіамаршрутів за час безвізу зросла в півтора раза

Упродовж 2018-2019 років в Україні спостерігається стійка тенденція до розширення мережі авіамаршрутів, зокрема бюджетних (low cost) авіакомпаній та авіакомпаній зі змішаною моделлю ведення бізнесу.

Про це повідомила в Facebook віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе з нагоди другої річниці безвізу.

"Частка лоукост-авіакомпаній станом на сьогодні складає 27% від загальної кількості авіаперевізників, які виконують регулярні рейси до/з України. Якщо у 2017 році ми мали 21 іноземного перевізника, то у 2019 – 39, з них лоукостерів було 8, зараз – 11. Окрім того, за останні два роки з’явилося два українських лоукостери", - написала Климпуш-Цинцадзе.

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Вона поінформувала, що у 2017 році було 87 іноземних авіамаршрутів, зараз – 129, з них лоукост-маршрутів було 40, стало 94.

"Щодо саме країн Євросоюзу. На даний час затверджено розклад руху регулярних рейсів для 23 авіакомпаній, з них 6 лоукостів, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення за 125 маршрутами до 24 країн ЄС", - акцентувала віце-прем'єр.