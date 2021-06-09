У роботі Instagram стався збій, який відчули й у Києві
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Downdetector.
Зазначається, що проблеми в роботі соцмережі були зафіксовані о 17:18.
17% скарг стосувалися проблем із входом у соцмережу, ще 69% скарг пов’язані з оновленням стрічки, 13% - проблем з робою веб-версії.
Скарги надходили з США, Великої Британії, Канади, Німеччини та інших країн.
У користувачів у Києві також виникають проблеми з соцмережею.
Причини збою поки не відомі.
Як повідомлялося, у березні три додатки, що належать компанії Facebook та використовують спільну технологію – Instagram, WhatsApp та Facebook Messenger – перестали працювати по всьому світу.