У роботі Instagram стався збій, який відчули й у Києві

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Downdetector.

Зазначається, що проблеми в роботі соцмережі були зафіксовані о 17:18.

17% скарг стосувалися проблем із входом у соцмережу, ще 69% скарг пов’язані з оновленням стрічки, 13% - проблем з робою веб-версії.

Читайте також: Instagram змінив спосіб демонстрації контенту після звинувачень у цензурі

Скарги надходили з США, Великої Британії, Канади, Німеччини та інших країн.

У користувачів у Києві також виникають проблеми з соцмережею.

Причини збою поки не відомі.

Як повідомлялося, у березні три додатки, що належать компанії Facebook та використовують спільну технологію – Instagram, WhatsApp та Facebook Messenger – перестали працювати по всьому світу.