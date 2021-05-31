Instagram змінив спосіб демонстрації контенту після звинувачень у цензурі

Instagram змінив спосіб демонстрації контенту після того, як соцмережу звинуватили в цензуруванні пропалестинських повідомлень під час недавнього конфлікту в Секторі Газа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

В історіях додаток віддавав перевагу оригінальному контенту, а не існуючим повідомленням, що повторно публікувались, але тепер Instagram буде ставитися до них однаково.

Під час недавнього конфлікту в Газі платформи соціальних мереж активно використовувалися для поширення повідомлень підтримки з обох сторін. Багато пропалестинських послань широко репостились, через що їх показували в Instagram-стрічці менше, ніж оригінальні пости.

Читайте також: Facebook дозволив користувачам приховувати лайки

Як заявили в соцмережі, система зробила «більший вплив, ніж очікувалося» на деякі типи постів. Але це був побічний ефект, а не спроба піддати цензурі якусь конкретну точку зору.

Фото: GETTY IMAGES