Instagram змінив спосіб демонстрації контенту після звинувачень у цензурі
Укрінформ
Instagram змінив спосіб демонстрації контенту після того, як соцмережу звинуватили в цензуруванні пропалестинських повідомлень під час недавнього конфлікту в Секторі Газа.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
В історіях додаток віддавав перевагу оригінальному контенту, а не існуючим повідомленням, що повторно публікувались, але тепер Instagram буде ставитися до них однаково.
Під час недавнього конфлікту в Газі платформи соціальних мереж активно використовувалися для поширення повідомлень підтримки з обох сторін. Багато пропалестинських послань широко репостились, через що їх показували в Instagram-стрічці менше, ніж оригінальні пости.
Як заявили в соцмережі, система зробила «більший вплив, ніж очікувалося» на деякі типи постів. Але це був побічний ефект, а не спроба піддати цензурі якусь конкретну точку зору.
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