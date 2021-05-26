Facebook дозволив користувачам приховувати лайки

Компанія Facebook дала змогу користувачам власної соцмережі та Instagram відключати лічильник лайків під своїми дописами.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

«Сьогодні ми повідомляємо, що всі користувачі в Instagram та Facebook тепер матимуть опцію приховувати лічильник лайків, щоб вони могли самостійно вирішувати, що для них краще працює», - повідомили у компанії.

Зазначається також, що компанія вже тестувала приховування лічильників лайків, аби перевірити, чи зможе це знизити тиск на користувачів Instagram.

«Ми чули від людей та експертів, що якщо люди не бачили лічильники лайків, то це було корисно для одних і дратувало інших, особливо тому, що люди використовують ці лічильники лайків, щоб зрозуміти, що в тренді. Тому ми надаємо вам вибір», - додали у компанії.

Зазначається, що відсьогодні у користувачів з’явилася можливість приховувати лічильники лайків у всіх публікаціях на власних стрічках соцмережі, а також приховувати лічильник лайків під всіма власними дописами, аби інші користувачі не бачили, скільки лайків вони отримують.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня у тестовому режимі популярна соцмережа Instagram, яка належить компанії Facebook, дала змогу своїм користувачам відключати лічильник лайків під своїми та чужими постами.