Nintendo відкриє музей на місці старого заводу біля Кіото

Компанія Nintendo оголосила про плани щодо відкриття музею на місці свого старого заводу Nintendo Uji Ogura в південному передмісті Кіото.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Компанія оголосила, що її завод Uji Ogura буде перетворений на публічну галерею, щоб «продемонструвати безліч продуктів, випущених Nintendo за свою історію». Фабрика, розташована в районі Огура Удзі, міста неподалік Кіото, була побудована в 1969 році і в основному використовувалася для виробництва гральних карт і карт ханафуда, саме з них Nintendo розпочала свою діяльність в 19 столітті.

Очікується, що завод буде відреставровано під галерею в період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року. Робоча назва об'єкта - «Галерея Nintendo».

Безсумнівно, галерея буде популярна серед туристів, які відвідують Кіото. Багато фанатів відвідують також штаб-квартиру Nintendo, навіть попри те, що це непоказний офісний блок, закритий для публіки.