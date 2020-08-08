Карантин пішов Nintendo на користь - доходи виробника відеоігор зросли

Японська компанія Nintendo, яка спеціалізується на створенні відеоігор та ігрових консолей, зафіксувала зростання доходів у II кварталі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

З квітня по червень обсяги продажів Nintendo сягнули 358 млрд єн або близько $3,4 млрд. За даними компанії, це більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період 2019 року.

Чистий прибуток становив 106 млрд єн (приблизно $1 млрд) - у порівнянні з минулим роком цей показник зріс майже на 540%.

Як зазначається, таке зростання було зумовлене тим, що через карантин багато людей залишалися вдома, приділяючи більше часу відеоіграм.

За даними NHK, найбільш продаваним продуктом Nintendo стала гра Animal Crossing - за три місяці було продано понад 10 млн примірників.

Фото з відкритих джерел