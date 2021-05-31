Космічне сміття пошкодило частину МКС

Шматок космічного сміття, занадто малий для відстеження, пошкодив частину Міжнародної космічної станції, а саме - робототехнічну руку Canadarm2.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Science Alert.

Зазначається, що інструмент все ще працює, однак об'єкт пробив теплову ізоляцію і пошкодив нижню стрілу.

Вчені не можуть точно сказати, коли стався інцидент. Вперше пошкодження помітили 12 травня під час планової перевірки. NASA і Канадське космічне агентство (CSA) працювали разом, щоб отримати докладні зображення і оцінити збиток.

Колаж Science Alert

«Попри вплив, результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною. Пошкодження обмежене невеликою частиною стріли і теплової ковдри. Canadarm2 продовжує проводити заплановані операції», — зазначили канадські вчені.

Видання наголошує, що хоча цього разу МКС, схоже, пощастило, проблема космічного сміття посилюється. Минулого року МКС довелося тричі виконати аварійні маневри, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям на висоті близько 400 км.

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За даними Європейського космічного агентства, приблизно 130 мільйонів фрагментів антропогенного матеріалу розміром менше міліметра зараз обертаються навколо Землі. Ця оцінка не включає природний космічний пил.

Canadarm2 — система дистанційного маніпулятора космічної станції (SSRMS), розроблена CSA — була невід'ємною частиною космічної станції протягом 20 років. Це багатосуглобова титанова роботизована рука, яка допомагає в обслуговуванні станції.