Канада відправить «полярну» місію на Місяць

Канада відправить «полярну» місію на Місяць

Укрінформ
Упродовж найближчих п’яти років Канада має намір відправити на Місяць пересувний дослідний модуль.

Як повідомляє Укрінформ, про це оголосили у Космічному агентстві Канади.

"Космічне агентство Канади готується до того, аби протягом п’яти років канадський місяцехід дослідив полярний регіон Місяця. Ця місія продемонструє ключові технології та займатиметься важливою наукою”, - йдеться у поширеному прес-релізі.

Зазначається, що місяцехід матиме на борту щонайменше два наукові пристрої: один канадський, один американський. “Метою місії буде збір зображень, вимірів та інших даних з поверхні Місяця, а також підтримка місяцехода у робочому стані протягом усієї тривалості місячної ночі”, - зауважили у відомстві.

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У Космічному агентстві Канади пояснили, що “місячні ночі тривають близько 14 земних ночей та відзначаються надзвичайним морозом й темнотою, що створює значні технологічні складнощі”.

Як повідомлялося, минулого року Космічне агентство Канади оголосило про намір приєднатися до NASA в організації пілотованої місії довкола Місяця. У чинному державному бюджеті на це вже закладено близько 125 млн дол. США.

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