Канада відправить «полярну» місію на Місяць

Упродовж найближчих п’яти років Канада має намір відправити на Місяць пересувний дослідний модуль.

Як повідомляє Укрінформ, про це оголосили у Космічному агентстві Канади.

"Космічне агентство Канади готується до того, аби протягом п’яти років канадський місяцехід дослідив полярний регіон Місяця. Ця місія продемонструє ключові технології та займатиметься важливою наукою”, - йдеться у поширеному прес-релізі.

Зазначається, що місяцехід матиме на борту щонайменше два наукові пристрої: один канадський, один американський. “Метою місії буде збір зображень, вимірів та інших даних з поверхні Місяця, а також підтримка місяцехода у робочому стані протягом усієї тривалості місячної ночі”, - зауважили у відомстві.

У Космічному агентстві Канади пояснили, що “місячні ночі тривають близько 14 земних ночей та відзначаються надзвичайним морозом й темнотою, що створює значні технологічні складнощі”.

Як повідомлялося, минулого року Космічне агентство Канади оголосило про намір приєднатися до NASA в організації пілотованої місії довкола Місяця. У чинному державному бюджеті на це вже закладено близько 125 млн дол. США.