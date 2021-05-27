У США збудують місяцехід нового покоління, що витримає екстремальні температури
Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.
Апарат Lunar Terrain Vehicle (LTV) зможе не тільки перевозити астронавтів, але й працювати автономно.
Зазначається, що місяцехід зможе здійснювати операції на пересіченій місцевості й витримувати екстремальні температури Місяця, які можуть коливатися від 138°C при сонячному світлі до -162°C вночі або в тіні.
Це дозволить досліджувати такі райони, як південний полюс Місяця.
«Найбільша різниця полягає в тому, що під час розробки проєктів для Місяця та для космічних застосувань, сила тяжіння відрізняється, і це має враховуватися», - заявив представник General Motors Маду Рагаван.
Він також додав, що на Місяці існують екстремальні коливання температури, і випромінення в космосі стає викликом для розробки проєкту.
Як повідомляв Укрінформ, космічна агенція NASA представила у загальних рисах план космічної програми Artemis, в рамках якої 2024 року на Місяць мають відправити першу в історії жінку-астронавта.