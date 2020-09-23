NASA планує у 2024 році відправити першу жінку в історії на Місяць

Згідно з планом, у 2024 році на південному полюсі Місяця мають висадитися два астронавти — чоловік та жінка. Вони матимуть сучасні скафандри, що забезпечуватимуть більшу гнучкість, ніж у попередніх місіях. Астронавти проведуть сім днів на поверхні Місяця, збираючи зразки та здійснюючи різні експерименти, перш ніж повернутися на Землю.

Програма Artemis передбачає першу висадку людини на Місяць після місії Apollo-17 1972 року.

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Астронавти подорожуватимуть на космічному кораблі Orion.

Перший етап Artemis-1 передбачає випробувальний політ без екіпажу навколо Місяця восени 2021 року, що дозволить випробувати всі критичні системи, включно з життєзабезпеченням та звʼязком.

Artemis-2 повторить той же рейс з екіпажем на борту вже 2023 року. Під час цього польоту космонавти будуть вручну пілотувати корабель Orion після того, як він відокремиться від верхнього ступеня ракети-носія.