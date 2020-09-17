NASA до квітня може схвалити відправку місії на Венеру

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору до квітня 2021 року може схвалити місію на Венеру для пошуку життя.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, управління може схвалити місії DAVINCI + і VERITAS. Вони в лютому увійшли в список з чотирьох кандидатів, відібраних за конкурсом малих космічних місій на грант в $ 500 млн.

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14 вересня група вчених Массачусетського технологічного університету (США) і Кардіфського університету (Великобританія) повідомила про виявлення на Венері фосфіну - газу, який може мати біологічне походження.