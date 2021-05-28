Японія планує відправити на Місяць робота-трансформера у формі бейсбольного м’яча

Агентство аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) планує відправити місяцехід у формі бейсбольного м’яча на Місяць у 2022 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Японська компанія Іspace доставить місяцехід за допомогою посадкового апарату Hakuto-R.

Робот діаметром 80 мм та вагою 250 грамів зможе котитися по місячній поверхні на двох колесах. Проте він досі знаходиться на стадії розробки.

«Трансформований місячний робот буде надзвичайно компактним і надлегким, він зможе рухатися у важкому місячному середовищі», - заявили в JAXA.

Головна мета цього місяцеходу - зйомка світлин та збір даних щодо місячного пилу.

Як повідомляв Укрінформ, американські компанії Lockheed Martin та General Motors домовилися спільно розробляти місяцехід нового покоління для програми Artemis від NASA.

Фото: space.com