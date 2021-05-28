Японія планує відправити на Місяць робота-трансформера у формі бейсбольного м’яча
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Укрінформ
Агентство аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) планує відправити місяцехід у формі бейсбольного м’яча на Місяць у 2022 році.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.
Японська компанія Іspace доставить місяцехід за допомогою посадкового апарату Hakuto-R.
Робот діаметром 80 мм та вагою 250 грамів зможе котитися по місячній поверхні на двох колесах. Проте він досі знаходиться на стадії розробки.
«Трансформований місячний робот буде надзвичайно компактним і надлегким, він зможе рухатися у важкому місячному середовищі», - заявили в JAXA.
Головна мета цього місяцеходу - зйомка світлин та збір даних щодо місячного пилу.
Як повідомляв Укрінформ, американські компанії Lockheed Martin та General Motors домовилися спільно розробляти місяцехід нового покоління для програми Artemis від NASA.
Фото: space.com