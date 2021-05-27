За 6,5 мільйона світлових років від Землі - Hubble показав карликову спіральну галактику
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Зазначається, що галактика типу SBm розташована за 6,5 мільйона світлових років від Землі. Її вперше було виявлено шотландських астрономом Джеймсом Данлопом у 1826 році коли він мешкав в Австралії.
NGC 55 найкраще спостерігається у Південній півкулі навесні, хоча восени за нею також можна спостерігати з південних частин Північної півкулі.Hubble показав магелланову спіральну галактику у Всесвіті / Фото: nasa.gov
Галактику, яка має видиму зоряну величину у 7,8, можна помітити біноклем під темним небом.
Магелланові спіральні галактики — зазвичай карликові галактики позначаються як Sm (SAm, SBm, SABm). Магелланові спіральні галактики можна вважати проміжним типом між карликовими спіральними галактиками і неправильними галактиками.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5037, яка знаходиться в сузір'ї Діви.