За 6,5 мільйона світлових років від Землі - Hubble показав карликову спіральну галактику

Телескоп Hubble зробив світлину карликової спіральної галактики NGC 55, яка знаходиться в сузір'ї Скульптор.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що галактика типу SBm розташована за 6,5 мільйона світлових років від Землі. Її вперше було виявлено шотландських астрономом Джеймсом Данлопом у 1826 році коли він мешкав в Австралії.

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NGC 55 найкраще спостерігається у Південній півкулі навесні, хоча восени за нею також можна спостерігати з південних частин Північної півкулі.

Hubble показав магелланову спіральну галактику у Всесвіті / Фото: nasa.gov

Галактику, яка має видиму зоряну величину у 7,8, можна помітити біноклем під темним небом.

Магелланові спіральні галактики — зазвичай карликові галактики позначаються як Sm (SAm, SBm, SABm). Магелланові спіральні галактики можна вважати проміжним типом між карликовими спіральними галактиками і неправильними галактиками.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5037, яка знаходиться в сузір'ї Діви.