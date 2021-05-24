Hubble показав «делікатну» галактику у сузір'ї Діви

Телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5037, яка знаходиться в сузір'ї Діви.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Сама ж спіральна галактика знаходиться на відстані у близько 150 мільйонів світлових років від Землі.

На світлині детально видно делікатні структури газу й пилу в галактиці.

Фото: NASA

Це стало можливим завдяки ширококутовій універсальній камері телескопа WFC3, адже вона може вловлювати ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне світло, тим самим надаючи багато інформації про об'єкти, за якими спостерігає.

Зазначається, що спіральна галактика NGC 5037 була вперше задокументована британським астрономом німецького походження Вільямом Гершелем у 1785 році.

Як повідомляв Укрінформ,телескоп Hubble зробив світлину скупчення галактик ACO S 295 разом із іншими скупченнями галактик та зірками.