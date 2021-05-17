Hubble показав галактичний «звіринець» у Всесвіті
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Укрінформ
Телескоп Hubble зробив світлину скупчення галактик ACO S 295 разом із іншими скупченнями галактик та зірками.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Зазначається, що на самому зображенні видні галактики всіх форм і розмірів - від великих спіральних до нечітко видимих еліптичних.
Кластер ACO S 295 домінує в центрі цього зображення як візуально, так і фізично.
Величезна маса скупчення галактик ACO S 295 гравітаційно лінзувала галактики на задньому фоні, змінюючи їхні форми.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину галактичної туманності NGC 2313, яка розташована в сузір'ї Єдиноріг.