Hubble показав галактичний «звіринець» у Всесвіті

Телескоп Hubble зробив світлину скупчення галактик ACO S 295 разом із іншими скупченнями галактик та зірками.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Зазначається, що на самому зображенні видні галактики всіх форм і розмірів - від великих спіральних до нечітко видимих еліптичних.

Кластер ACO S 295 домінує в центрі цього зображення як візуально, так і фізично.

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Величезна маса скупчення галактик ACO S 295 гравітаційно лінзувала галактики на задньому фоні, змінюючи їхні форми.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив світлину галактичної туманності NGC 2313, яка розташована в сузір'ї Єдиноріг.