Нові знімки Юпітера розкривають таємниці його атмосфери

Національна дослідницька лабораторія оптико-інфрачервоної астрономії США опублікувала світлини атмосфери планети Юпітер, які були оброблені в інфрачервоному, видимому і ультрафіолетовому діапазонах хвиль.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі лабораторії.

Ультрафіолетові і видимі світлини були зроблені камерою Wide Field Camera 3 на космічному телескопі Hubble, а інфрачервоне зображення було зроблена приладом Near-Infrared Imager обсерваторії Gemini North на Гаваях.

Оброблені світлини розкривають деталі атмосферних особливостей Юпітера, таких як Велика червона пляма, супербурі та гігантські циклони, що тягнуться по диску планети.

Зазначається, що ці три портрети Юпітера підкреслюють ключову перевагу багатохвильової астрономії, а саме: перегляд планет та інших астрономічних об'єктів при різній довжині хвилі світла дозволяє вченим отримати недоступну в іншому випадку інформацію.

У випадку з Юпітером планета має зовсім інший вигляд при інфрачервоних, видимих та ультрафіолетових спостереженнях.

Так, Велику червону пляму на Юпітері, яка достатньо велика, щоб «проковтнути» цілу Землю, дуже добре видно у видимому й ультрафіолетовому діапазонах хвиль, але вона майже зливається з фоном в інфрачервоному діапазоні.

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При цьому смуги хмар Юпітера, що обертаються в протилежних напрямках, добре видно на всіх трьох зображеннях.

Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних астрономів відкрила нову планету TOI-269 b, яка майже втричі більша за Землю.

Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA