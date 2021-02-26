Hubble показав молоду комету біля Юпітера

Телескоп Hubble зробив світлину молодої комети P/2019 LD2 поблизу троянських астероїдів в орбіті планети Юпітер.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Це перша комета, яку астрономи змогли виявити біля троянських астероїдів.

За даними дослідників, «хвіст» P/2019 LD2, який складається з газу й пилу, розтягується на 640 тис. км.

Зазначається, що комета є тимчасовим «мешканцем» серед астероїдів Юпітера. Комп’ютерне моделювання показує, що вона ще матиме близьку зустріч з Юпітером приблизно через два роки. Юпітер відкине комету до внутрішньої частини Сонячної системи.

Сама комета вперше була виявлена у червні 2019 року телескопом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, який був розроблений Гавайським університетом.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало світлину планети Венера вночі, яку зробив космічний зонд Parker.

Фото: esahubble.org / seti.org.