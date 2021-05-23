Німеччина з наступного року може дозволити на дорогах транспорт з автопілотом

Автобуси без водія та інші автономні транспортні засоби незабаром можуть з’явитися на вулицях Німеччини: депутати в нижній палаті парламенту вже затвердили нові правила для автономних автівок з автопілотами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

Наразі законопроєкт чекає на затвердження у верхній палаті парламенту. Якщо його ухвалить, він стане першою у світі правовою базою для інтеграції автономних транспортних засобів у регулярний рух.

Законопроєкт змінює правила дорожнього руху, дозволяючи використовувати автономні транспортні засоби на регулярній основі по всій Німеччині.

Він стосується тих транспортних засобів з повністю автономними системами, які підпадають під класифікацію Рівня 4, коли комп’ютер повністю контролює автомобіль, і для його управління або спостереження не потрібно водія-людини. Досі для безпілотних транспортних засобів були потрібні спеціальні дозволи — в основному вони були дозволені тільки в комерційних і промислових зонах.

Згідно із заявою уряду Німеччини, вже починаючи з 2022 року законопроєкт дозволить вводити в експлуатацію маршрутні автобуси без водія та автобуси громадського транспорту, які будуть їздити за встановленими маршрутами.

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Також автономним транспортним засобам також буде дозволено перевозити товари.

Безпілотні автомобілі для масового використання також будуть дозволені у звичайному русі, хоча, за оцінками експертів, будуть потрібні роки, перш ніж ці автомобілі заповнять ринок.