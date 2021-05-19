На Банковій пояснили, як цифровізація пов’язана з угодою про асоціацію з ЄС

Заступник керівника офісу Президента Ігор Жовква вважає за необхідне переглянути Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом в частині інтеграції до цифрового ринку ЄС та враховувати досягнення України у цій сфері.

Про це він розповів на форумі «Україна 30. Цифровізація», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є важлива частина угоди (про асоціацію з ЄС — ред.), яка присвячена цифровому ринку... але ми тут знову амбітні. Ця частина багато в чому для України застаріла. Переговори про угоду починалися ще 2006-2008 року, підписана вона 2014 року, відтоді, а особливо за два останні роки Україна настільки стрибнула вперед у сфері цифрового ринку, що нам вже треба цю угоду в частині “цифри” переглядати”, - зазначив Жовква.

Заступник очільника ОП переконаний, що потрібно переглянути додаток 17 до Угоди про асоціацію й врахувати в ньому “контекст, у якому вже є сьогодні Україна”.

“Україна сьогодні набагато попереду навіть деяких країн-членів ЄС у цьому випадку”, - підкреслив він.

Жовква вважає, що у питанні інтеграції України до цифрового ринку ЄС потрібно говорити про взаємний обмін досвідом, і додав, що українці також можуть сторону ЄС багато чому навчити, “одна наша система “Дія”, думаю, багато чого варта”.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".

17 травня 2021 року презентовано нові послуги в "Дії". Зокрема, запущено автоматичну реєстрацію ФОП, послуги зі сплати податків та подання податкової декларації, нові послуги для будівельної галузі, з реєстрації майнових прав, онлайн-прописка тощо.

Фото: Форум Україна 30