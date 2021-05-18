В Україні запрацював Центр компетенцій «Дія. Відкриті дані»

Міністерство цифрової трансформації України презентувало Центр компетенцій «Дія. Відкриті дані» – онлайн портал для роботи та навчання з відкритими даними.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація центру відбулась в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація» 18 травня.

Портал «Дія. Відкриті дані» пропонує низку можливостей як для держорганів – розпорядників даних, так і для ІТ-спеціалістів, представників бізнесу, громадських організацій, стартап-спільноти та звичайних користувачів.

Відтак на порталі розміщені навчальні програми для чотирьох категорій користувачів та сервіси на основі відкритих даних для вирішення щоденних проблем, зокрема можна перевірити забудовника під час купівлі житла, підготуватися до спорів у суді, дізнатися рівень забрудненості водойм чи знайти дешевші аналоги ліків. Усі сервіси структуровані за сферами та потребами користувачі. Також на порталі можна ознайомитися з дослідженнями оцінки та аналізу впливу відкритих даних для вирішення суспільних проблем та надавати пропозиції про формування загальнонаціональної політики у сфері відкритих даних.

Створення Центру компетенцій у сфері відкритих даних має на меті підвищити рівень грамотності розпорядників і користувачів, а також збільшити кількість якісних наборів даних та використання сервісів.

Крім порталу, під час форуму було презентовано оновлений Єдиний державний вебпортал відкритих даних, на якому державні органи публікують інформацію у форматі відкритих даних. Його особливістю є запуск чат-бота у Телеграмі, що допоможе удосконалити комунікацію між Мінцифри та користувачами відкритих даних. Наразі на Єдиному державному вебпорталі оприлюднено понад 36 тисяч наборів даних у різних галузях і за 4 місяці 2021 року його відвідало вже 700 тисяч користувачів.

Відкриті дані – це інформація, яку має публікувати держава у відкритому для всіх громадян доступі та у машиночитному форматі, наприклад це: бюджет громади, показники забруднення води, рух громадського транспорту, перерахування бюджетних коштів лікарням та інші. Такі дані є важливим компонентом цифрової трансформації держави, адже вони мінімізують корупцію, допомагають контролювати роботу державних органів, покращувати державні сервіси та створювати нові послуги та продукти.