«Дію» використовує кожен четвертий українець — Мінцифри

Послугами та документами у застосунку або на порталі «Дія» користується кожен четвертий українець.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Кожен четвертий українець користується продуктами "Дії", а це 10 мільйонів людей. А цифрові документи приймають 227 організацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така кількість користувачів "Дії" з'явилася лише за півтора року.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу "Дія" представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток "Дія 2.0" та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі "Дія".

17 травня 2021 року презентовано нові послуги в "Дії". Зокрема, запущено автоматичну реєстрацію ФОП, послуги зі сплати податків та подання податкової декларації, нові послуги для будівельної галузі, з реєстрації майнових прав, онлайн-прописка тощо.